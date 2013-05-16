ВР відмовилась проводити слухання щодо забезпечення держстатусу української мови

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні слухання пропонувалося призначити на 10 липня.

Проте проект постанови підтримали лише 167 народних депутатів із 406, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, жодного голосу "за" не дали представники КПУ.

Також ВР не підтримала Постанову про проведення парламентських слухань на тему: "Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій - забезпечення проведення збалансованої цінової і тарифної політики". Слухання мало бути призначене на 19 червня.

Проект постанови підтримали лише 190 народних депутатів із 404, зареєстрованих у сесійній залі.