ВР відмовилась проводити слухання щодо забезпечення держстатусу української мови
12:52, 16 травня 2013Політика
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Верховна Рада України не підтримала проект Постанови про проведення парламентських слухань "Законодавче гарантування та практичне забезпечення статусу української мови як державної".
Комуністи не дали жодного голоса
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні слухання пропонувалося призначити на 10 липня.
Проте проект постанови підтримали лише 167 народних депутатів із 406, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, жодного голосу "за" не дали представники КПУ.
Також ВР не підтримала Постанову про проведення парламентських слухань на тему: "Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій - забезпечення проведення збалансованої цінової і тарифної політики". Слухання мало бути призначене на 19 червня.
Проект постанови підтримали лише 190 народних депутатів із 404, зареєстрованих у сесійній залі.
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