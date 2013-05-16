Яценюк каже, що марш опозиції може пройти і повз Кабмін та Банкову

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив журналістам.

Він підкреслив, що влада у суботу влаштовує на Хрещатику “чи то парад, чи то шоу, тобто, не дають нам пройти”.

За словами Яценюка, “ми позавчора офіційно подали наступну заявку: якщо ви нам не даєте можливості пройти по Хрещатику, тоді ми йдемо по великому колу - це Кабінет міністрів, Верховна Рада, Банкова, і по Інститутській підемо до Софійської площі (учасники акції зберуться на Європейській площі, а потім підуть до Кабміну і парламенту, перейдуть на Інститутську і пройдуть до Софійської площі - УНІАН)”.

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Водночас Яценюк наголосив, що якщо «розчистять Хрещатик (йдеться про заходи до Дня Європи на Хрещатику від Європейської площі до Майдану Незалежності - УНІАН), то, значить, опозиція пройде по першому маршруту (від Європейської площі вздовж Хрещатика і поверне біля Будинку профспілок вгору до Софійської площі - УНІАН).

“У нас завжди є кілька планів дій”, - наголосив Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих сутичок між прихильниками Партії регіонів та опозицією, Яценюк сказав: “Ми готові до будь-якого розвитку подій”.