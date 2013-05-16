У Київ стягують бюджетників-«антифашистів» - ЗМІ

Як розповідають журналісти каналу у Березані, а також в інших містечках Київської області, стали гуртуватися цілі натовпи людей. Усі вони спеціально замовленими автобусами виїхали у напрямку до столиці. Повідомляється, що люди здебільшого працюють вчителями, медиками, комунальниками та місцевими чиновниками. "Сказали: потрібно 10 людей, аби поїхати до Києва, там якийсь масовий захід проводять – і ми на ньому маємо бути від імені лікарні", – розповіли вони.

Не на камеру люди також кажуть, що сьогодні робочий день, тож працівникам бюджетних організацій перервали роботу і відрядили на масову акцію. Учасникам, наближеним до організаторів, пояснили: мітинг має бути антифашистським. "Їдемо на мітинг, пов'язаний з підтримкою сімдесятиріччя нашої перемоги", – розповів один з учасників цієї акції.

З Березані людей вивезли сімома автобусами, до яких на трасі приєдналися й автівки супроводу ДАІ, - йдеться в репортажі. Знімальна група ТВі простежила за колоною. Виявилося, що ці та інші автобуси з бюджетниками справді зібралися на акцію в Українці, невеликому містечку неподалік від Києва.

Під прапорами Компартії та Партії регіонів акція тривала менше години. Протестували проти фашистського руху, який нібито перешкоджає святкуванню Дня перемоги 9 травня.

Водночас, розповідає ТВі,опозиціонери заявили, що їм перешкоджають в організації перевезення активістів на акцію протесту "Вставай, Україно!"Зокрема, народний депутат від "Батьківщини" Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook зазначив: напередодні події мають перекрити всі основні траси до Києва.

Нагадаємо, 18 травня у Києві пройде завершальний етап акції опозиції "Вставай, Україно!". В той самий час влада готується провести в Києві мітинг під антифашистськими гаслами.