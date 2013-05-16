Проміжні вибори до парламенту в Севастополі коштуватимуть 3,3 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні усіма членами ЦВК на засіданні комісії.

Також із вказаної суми затверджено кошторис у 690,9 тис. видатків ЦВК, які будуть спрямовані на підготовку і проведення виборів у вказаному окрузі.