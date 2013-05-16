Проміжні вибори до парламенту в Севастополі коштуватимуть 3,3 млн грн
16:52, 16 травня 2013Політика
310 0
Центральна виборча комісія затвердила обсяг коштів з державного бюджету у сумі 3 млн 328 тис. грн, необхідних на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 224 у Севастополі, які мають відбутися 7 липня.
В одномандатному окрузі № 224 у Севастополі проведуть проміжні вибори
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні усіма членами ЦВК на засіданні комісії.
Також із вказаної суми затверджено кошторис у 690,9 тис. видатків ЦВК, які будуть спрямовані на підготовку і проведення виборів у вказаному окрузі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter