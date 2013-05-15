У ПР не заперечують, якщо Рада віддасть право призначати вибори ЦВК

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

«Є на сьогоднішній день норма права, яка передбачає, що у разі не встановлення результатів і підсумків виборів по даному округу, безперечно, потрібно вибори призначати. Якщо парламент передасть подібну функцію, а це функція ЦВК, призначати вибори, то, я вам скажу відверто, цю функцію ЦВК і виконає», - заявив регіонал.

Олійник вважає, що опозиція виступає проти урядового законопроекту, тому що не хоче виборів на проблемних округах.

«Очевидно, що опозиція не хоче виборів по цих п’яти округах, тому що вони хочуть зберегти тему, якою могли б апелювати до Європи», - наголосив Олійник.

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Нагадаємо, опозиційні фракції виступають проти законопроекту Кабміну, заявляючи, що від передасть функції ВР щодо призначення виборів ЦВК і та зможе зловживати цим правом для призначення виборів будь-де і будь-коли, якщо тільки буде рішення суду, "щодо неможливості встановлення результатів голосування".