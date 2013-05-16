Тимошенко заявила в прокуратуру про злочин з боку тюремників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк.

За його словами, копія заяви була направлена до Печерського райсуду Києва і начальнику Качанівської колонії.

У заяві Тимошенко наголошує, що жодного разу не відмовлялася від свого етапування на судове засідання, а «навпаки - ультимативно вимагала письмово та під час розмов з Колпащіковим в обов'язковому порядку доставити мене на ці суди, незважаючи на складний стан мого здоров'я».

Вона стверджує, що кожного разу керівництво Качанської колонії та ДПтСУ фальсифікували акти про її начебто відмову бути доставленою на судове засідання, так само і 15 травня, незважаючи на дві письмові заяви.

Екс-прем’єр заявляє, що всі акти про начебто її відмову від участі у судових засіданнях Печерського райсуду є «свідомо та злочинно сфальшовані. У той час, коли я вимагала письмово та усно доставити мене в суд з допиту усіх свідків у справі Щербаня (Мар'їнкова, Зайцева, Тарути, Кужель, Щербаня, Гайдука, Кириченка), мене обманом та силоміць позбавили права на захист».

Тимошенко вимагає від харківського прокурора забезпечити присутність наглядаючого прокурора під час організації її доставки до суду «кожен раз, коли плануються такі засідання з допитів свідків у справі Щербаня».

Плахотнюк заявив, що заява зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань і ведеться перевірка.

Відмову в задоволенні цієї заяви Тимошенко вважатиме співучастю всіх посадових осіб, яким спрямовується ця заява, у злочині проти правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня слідчий суддя Печерського райсуду Києва провів в режимі відеоконференції допит свідка обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня Кириченка, який зараз знаходиться на території США.

Захисник Тимошенко Сергій Власенко 14 травня заявив, що екс-прем’єр, незважаючи на стан здоров’я, вимагає своєї доставки на засідання Печерського райсуду Києва.

У свою чергу, пенітенціарна служба заявила, що Тимошенко утримується від висловлення будь-яких побажань щодо свого етапування 15 травня на засідання Печерського районного суду Києва.

Начальник Качанівської колонії Ігор Колпащіков заявив, що «вона продовжує свою подвійну гру, пише в заявах одне, але не погоджується на виписку з лікарні, не погоджується прослідувати до автомобіля, і не відмовляється від звинувачень та шантажу співробітників пенітенціарної служби», - сказав Колпащіков.

За його словами, в останній заяві Тимошенко звинувачує пенітенціарну службу у тому, що її доставку не організовують із застосуванням сили.

Сьогодні, 16 травня, прес-служба ДПтСУ повідомила про те, що адвокати Тимошенко готують чергову провокацію проти співробітників пенітенціарної служби. Зокрема, йдеться про можливість поширення неправдивих заяв з боку захисників засудженої, знову ж таки, щодо питання її етапування.