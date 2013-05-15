Тюремники не дійшли згоди з Тимошенко: конвой поїхав, вона - на процедурах

Про це заявив начальник Качанівської колонії Ігор Колпащіков після чергового спілкування із засудженою, повідомляє прес-служба ДПтСУ.

За його словами, хоча в останній своїй заяві засуджена Тимошенко зазначила, що вимагає доставити її до суду, проте на саме етапування не погодилась.

"Тобто навіть у своїй заяві вона говорить про те, що ми начебто маємо робити це (транспортувати – ред.) силоміць. Це вже провокація, хоча вона навіть не сіла до автомобіля. А про застосування сили ми навіть думки не допускаємо. Станом на зараз, засуджена замість конвойної машини пішла на масажні процедури", - зазначив Ігор Колпащіков.

Він також додав, що якби засуджена Ю. Тимошенко хотіла б брати участь у допиті, то вона б скористалася відео-конференцією. А так, про відмову засудженої від етапування склали акт і передали його до суду.

"Я вже подякував нашим колегам, які організовують конвой та супровід, за марно витрачений їх час", - додав Ігор Колпащіков.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко написала заяву з вимогою забезпечити 15 травня її доставку на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого буде допитаний Петро Кириченко, свідок обвинувачення у справі про вбивство в 1996 році депутата Євгена Щербаня.

Як заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко: «Позиція Юлії Володимирівни, ще раз підкреслю, незмінна. Вона вимагає доставки в суд, незважаючи на стан здоров’я, незважаючи на те, що це може серйозно зашкодити її здоров’ю. Оскільки мова йде про абсурдні, але обвинувачення тяжкі, й при цьому суд, порушуючи закон, не користується імперативною нормою п. 5 ст. 138 нового КПК, коли суд зобов’язаний перенести розгляд чи будь-яку дію, якщо особа знаходиться в стаціонарі медичного закладу, оскільки суд цього не робить, Юлія Володимирівна вимагає, щоб її доставили, навіть з ризиком для здоров’я», - сказав Власенко.