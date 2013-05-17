Експерт каже, що ПР зі своїм антифашизмом може поставити хрест на асоціації
Якщо антифашистський мітинг, який завтра пройде в столиці, вийде за цивілізовані рамки, це може загрожувати підписанню Угоди про асоціацію з ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив політтехнолог Тарас Березовець сьогодні під час прес-конференції.
Він вважає, що одночасне проведення опозиційної акції “Вставай, Україно!” та антифашистського мітингу, організованого владою, створить додаткову напругу.
“Слід говорити про дуже серйозні речі. Це є пряма відповідальність влади в умовах, коли до історичної події - підписання Угоди про асоціацію з ЄС - залишилось мало часу, і влада може пройти цей шлях цивілізовано, або навпаки - завтра вийти за цивілізовані рамки і поставити хрест на цій угоді”, - сказав Березовець.
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Він також нагадав, що завтра в Криму відбудуться акції, приурочені до роковин депортації кримських татар, і не виключив, що там можуть бути якісь провокації, і таку ситуацію влада може використати для того, аби зменшити інтерес до того, що відбуватиметься в столиці.