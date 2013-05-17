Азаров наказав Табачнику заборонити зганяти вчителів на мітинги

Народний депутат від “УДАРу” Ірина Геращенко звернулася до прем’єр-міністра України Миколи Азарова з проханням припинити змушувати бюджетників брати участь в політичних акціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Геращенко зазначила, що їхня фракція отримує звернення від працівників бюджетної сфери про те, що сьогодні і завтра їх “зганяють на мітинги Партії регіонів”.

“Особливо в Донецьку, завтра везуть на Київ”, - додала вона.

“Я хочу попросити вас, щоб ви використали зараз прямий ефір і звернулися до всіх безпосередніх керівників бюджетної сфери, губернаторів, що люди мають бути на своїх робочих місцях, а не на мітингах”, - сказала вона.

У свою чергу Азаров дав вказівку міністр освіти України Дмитру Табачнику заборонити примусову участь працівників вищих навчальних закладів у політичних заходах.

Крім того, він додав, що Табачник має довести цю вказівку до всіх навчальних закладів.

На це Табачник запевнив, що його міністерство проконтролює це питання.

Водночас Табачник звернувся до опозиції, щоб вона “припинила вербування студентів навчальних закладів на свої заходи за гроші”.