Експерт: Завтра опозиція навряд чи оголосить єдиного кандидата в мери Києва

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політтехнолог Тарас Березовець висловив сьогодні на прес-конференції.

“Не відбудеться це з однієї простої причини, що переговори по єдиному кандидату на сьогодні не завершені”, - сказав він.

Водночас Березовець зазначив, що всі три імовірні кандидатури на посаду Київського міського голови: Петро Порошенко, Микола Томенко і Микола Катеринчук мають як «плюси», так і «мінуси». Основним «мінусом», зокрема Порошенка, політтехнолог назвав його перебування на посаді міністра в уряді Миколи Азарова.

На тему: Опозиція вирішила, кого пошле на перевибори

Своєю чергою президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор Жданов висловив думку, що прізвище єдиного кандидата на посаду мера столиці опозиція озвучить після призначення дати виборів.

На його думку, зволікання з оголошенням єдиного кандидата на посаду мера відбувається через лідера партії “УДАР” Віталія Кличка, оскільки за домовленістю він має право першим озвучити прізвище кандидата.

Жданов також вважає, що завтра опозиція оголосить про свої плани дій і про те, як у подальшому проходитимуть її акції, оскільки, як вважає політолог, завтрашнім днем вони не завершаться.

Крім того, експерт не виключив, що завтра лідери опозиції заявлять про єдиного кандидата на президентські вибори, однак не назвуть його прізвище, оскільки немає впевненості, що екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вийде з в’язниці до виборів.

Водночас Березовець спрогнозував, що під час завтрашньої акції “Вставай, Україно!” у столиці збереться близько 20 тисяч прихильників опозиції. Він також зазначив, що їх могло б бути набагато більше, якби в акціях у регіонах активну участь брала Тимошенко.