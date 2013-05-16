Опозиція вирішила, кого пошле на перевибори

Про це йдеться, в переданій УНІАН заяві лідерів трьох опозиційних парламентських фракцій: ВО «Батьківщина» Арсенія Яценюка, ВО «Свобода» Олега Тягнибока, ПП «Удар Віталія Кличка» Віталія Кличка.

Кандидатами від опозиції стали Віктор Романюк (ВО «Батьківщина»), Аркадій Корнацький (ВО «Батьківщина»), Микола Булатецький (ВО «Батьківщина»), Леонід Даценко (ВО «Батьківщина») та Юрій Левченко (ВО «Свобода»), які перемогли у цих округах, але результати не були визнані.

В заяві засуджується те, що влада відмовилася встановлювати підсумки голосування у мажоритарних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223 на парламентських виборах 2012 року.

“За допомогою фальсифікацій та зловживань було цинічно перекреслено вибір сотень тисяч українців, які віддали свої голоси за кандидатів від опозиції... Влада свідомо завела ситуацію із встановлення результатів перегонів у глухий юридичний кут, хоча за всіма оригіналами протоколів дільничних виборчих комісій впевнено перемогли саме висуванці від опозиції”, - йдеться в заяві.

“Ми вимагаємо припинити політичні репресій, вибіркове застосування кримінального законодавства проти законних переможців виборів, внаслідок яких Віктор Романюк опинився за кордоном, здійснюється силовий тиск на Аркадія Корнацького, а Людмила Нікіткіна – один з керівників його виборчого штабу – була кинута за грати”, - наголошується в заяві.

Опозиційні парламентські фракції готові підтримати рішення Верховної Ради про призначення перевиборів саме у п’яти вказаних виборчих округах (№94, 132, 194, 197, 223) за законом, який би унеможливив фальсифікації, застосування адміністративного ресурсу та підкуп виборців. Натомість, ми категорично відкидаємо будь-які спроби Партії регіонів прив’язати до цього питання призначення так званих перевиборів в якихось інших округах.