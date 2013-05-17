Міліціонери не зізнаються, скільки їх завтра буде на мітингах

В столичній міліції не називають конкретної цифри правоохоронців, які завтра супроводжуватимуть в Києві акції протесту провладних та опозиційних партій.

Як повідомили УНІАН у Київському главку міліції, в залежності від кількості учасників заходів будуть відповідні розрахунки співробітників МВС для охорони громадського порядку.

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Водночас, в міліції сумніваються, що загальна кількість учасників протестних заходів сягне 100 тис. осіб, які заявлені з боку усіх учасників акцій.

Як повідомляв УНІАН, на 18 травня в Києві запланована акція протесту опозиції "Вставай, Україно!", а Партія регіонів планує цього дня провести антифашистський марш.

Крім того, на Хрещатику заплановані масові заходи з нагоди Дня Європи.