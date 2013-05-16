Депутат: 18 травня до Києва стягнуть внутрішні війська

У суботу, 18 травня, у Київ будуть введені додаткові підрозділи внутрішніх військ. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив народний депутат України від фракції ВО «Свобода» Юрій Сиротюк з посиланням на командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка.

Зокрема, Сиротюк, який є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, написав: «Внутрішні війська таки стягують до Києва. Це на Комітеті з питань нацбезпеки і оборони підтвердив сам командувач внутрішніх військ Шуляк Станіслав Миколайович. Отож, він підтвердив, що у суботу, 18 травня, у Київ будуть введені додаткові підрозділи внутрішніх військ».

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За словами депутата, «командувач навіть придумав хитромудре пояснення. Виявляється - у Києві бійці внутрішніх військ молоді і необтесані, відтак треба підтягнути більш досвідчених».

«А навіщо взагалі вводити війська у Київ 18 травня. Може, тут буде війна? Чи влада таки готує провокації під час фашистського мітингу ПР, наприклад, із підпаленням Рейхстагу:)», - написав Сиротюк.

Як повідомляв УНІАН, на 18 травня у Києві заплановано акцію протесту опозиції "Вставай, Україна!", а Партія регіонів планує в цей день провести у столиці антифашистський марш.

Крім того, 18 травня у центрі столиці передбачені масштабні заходи у зв’язку з відзначенням 11-го Дня Європи у Києві.