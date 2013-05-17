Голови МЗС України та Молдови обговорили врегулювання Придністров'я

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, зустріч Кожари та Лянке відбулася сьогодні у Кракові.

Також сторони обговорили першочергові питання двостороннього співробітництва, відзначили взаємну готовність до вирішення впродовж поточного року низки актуальних питань, що знаходяться на порядку денному українсько-молдовських відносин.

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Окрема увага була приділена взаємодії двох країн у євроінтеграційній сфері, а також у міжнародних організаціях, зокрема у рамках головування України в ОБСЄ у 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, Кожара перебуває у Кракові з робочим візитом для участі у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Вишеградської групи та «Східного партнерства».