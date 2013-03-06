Росія вирішила відкрити консульство у невизнаному Придністров’ї

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це йшлося на зустрічі заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Григорія Карасіна із заступником міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Андрієм Поповим.

«Російська сторона підтвердила свою зацікавленість у вирішенні питання про відкриття Генерального консульства в Тирасполі», - говориться в повідомленні.

Наголошується, що ситуація з придністровським врегулюванням зачіпалася окремо «з акцентом на необхідність подальшого нарощування зусиль сторін конфлікту із забезпечення умов для просування заходів довіри і вироблення взаємоприйнятних компромісів».

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Також було приділено увагу проблематиці розширення сфер співпраці на просторі СНД, питанням реалізації Договору про зону вільної торгівлі держав-учасниць Співдружності. Обговорено актуальний порядок денний у міжнародних і регіональних справах.

Крім того, під час зустрічі підписано План міжМЗСівських консультацій на 2013 рік, що передбачає поглиблення діалогу з консульських питань, проблематики СНД, ОБСЄ, відносин із Євросоюзом, двосторонньої співпраці в архівній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого в Львові відбулися переговори з питань придністровського врегулювання у форматі «5+2», на які не приїхали лідери Молдови і Придністров'я. Планувалося, що в переговорах у Львові візьмуть участь прем'єр-міністр Молдови Влад Філат і лідер Придністров'я Євген Шевчук.

У Придністров'ї проживає близько 100 тисяч громадян України.