Посол Німеччини: Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано в листопаді
21:55, 17 травня 2013Політика
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Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль не сумнівається, що Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано в листопаді під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.
Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відвідування Полтави.
За його словами, Німеччина відстоює підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.
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"Після підписання угоди Полтавська область має всі шанси стати дуже привабливим регіоном для іноземних інвесторів, а також отримає великі можливості в сфері економіки, сільського господарства", - сказав посол.
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