Посол Німеччини: Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано в листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відвідування Полтави.

За його словами, Німеччина відстоює підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

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"Після підписання угоди Полтавська область має всі шанси стати дуже привабливим регіоном для іноземних інвесторів, а також отримає великі можливості в сфері економіки, сільського господарства", - сказав посол.