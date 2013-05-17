Глави МЗС Вишеградської четвірки підтримали асоціацію Україна-ЄС

Міністри закордонних справ країн «Вишеградської групи» (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), Ірландії та Литви ухвалили заяву, в якій підтвердили підтримку підписання Угоди про асоціацію з Україною під час Вільнюського саміту «Східного партнерства».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, відповідну заяву було ухвалено сьогодні в Кракові під час зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн «Вишеградської групи» та «Східного партнерства»,

Автори заяви також висловили підтримку надання країнам «Східного партнерства» європейської перспективи, звернувши увагу на необхідність поглиблення та забезпечення сталості демократичних процесів у країнах-партнерах як умови подальшого зближення з ЄС.

Окрім керівників зовнішньополітичних відомств країн-учасниць зустрічі, у заході взяли участь Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Під час зустрічі було обговорено стан реалізації та стратегію подальшого розвитку ініціативи «Східне партнерство», зокрема у контексті підготовки до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який відбудеться 28-29 листопада. Учасники зустрічі відзначили важливість забезпечення результативності Вільнюського саміту «Східного партнерства», зокрема у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершення переговорів щодо аналогічних угод з іншими державами-партнерами, подальших кроків з лібералізації візового режиму.

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара детально поінформував керівників інституцій ЄС та зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС про кроки України на шляху впровадження євроінтеграційних реформ, що вживаються, зокрема, на виконання домовленостей за результатами 16-го саміту Україна-ЄС.