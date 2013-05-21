У четвер в Ялту з’їдуться міністри економіки країн ОЧЕС

Зустріч міністрів з економічних питань країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) пройде у Ялті 23 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Під час зустрічі міністри обговорять перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва в Чорноморському регіоні.

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Також передбачається проведення низки двосторонніх зустрічей керівників делегацій.

Як повідомляв УНІАН, Україні головує в ОЧЕС з 1 січня по 30 червня 2013 року.

*** Процес Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) був започаткований 25 червня 1992 року з підписанням його країнами-учасницями Стамбульської декларації та Босфорської заяви.

5 червня 1998 року на Ялтинському саміті ЧЕС було укладено Статут Організації ЧЕС.

У даний час членами Організації є 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.