Європарламент погодився, щоб нових депутатів обрали на півроку раніше

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні, схваленому сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За таке рішення проголосував 601 депутат, проти – 31, утрималися – 16.

Відповідно до Акту про вибори членів Європейського парламенту, наступні вибори мали відбутися 5-8 червня, однак Рада ЄС запропонувала провести їх раніше у зв’язку з канікулами та святами.

Після отримання згоди Європарламенту Рада ЄС має одноголосно затвердити відповідне рішення. Очікується, що таке рішення буде схвалено у червні цього року.