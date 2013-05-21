Європарламент погодився, щоб нових депутатів обрали на півроку раніше
20:52, 21 травня 2013Політика
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Європейський парламент погодився на проведення наступних парламентських виборів 22-25 травня 2014 року.
Європарламент погодився провести наступні вибори в травні 2014-го
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні, схваленому сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
За таке рішення проголосував 601 депутат, проти – 31, утрималися – 16.
Відповідно до Акту про вибори членів Європейського парламенту, наступні вибори мали відбутися 5-8 червня, однак Рада ЄС запропонувала провести їх раніше у зв’язку з канікулами та святами.
Після отримання згоди Європарламенту Рада ЄС має одноголосно затвердити відповідне рішення. Очікується, що таке рішення буде схвалено у червні цього року.
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