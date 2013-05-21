Єврокомісія закликала Україну не дати кривдникам журналістів відчути безкарність

Про це власного кореспондента УНІАН в Брюсселі повідомив речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Ми зі стурбованістю стежили за інцидентами між учасниками масових акцій в Києві у вихідні. У зв’язку з цим повідомлення про напади на журналістів є тривожним питанням. Ми висловлюємо жаль, що поліція не змогла захистити права на мирні збори”, - заявив Стано.

Речник комісара зазначив, що в Єврокомісії не побачили, що українські правоохоронці вжили належних заходів зі встановлення винних у застосуванні сили.

“Тож ми закликаємо українську владу належним чином та ефективно розслідувати усі обвинувачення у використанні сили, в тому числі проти журналістів. Винні у жорстоких випадах мають бути віддані правосуддю для уникнення безкарності учасників таких дій”, - наголосив Стано.

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Він також зазначив, що Єврокомісія продовжить приділяти увагу питанню гарантування безпечних та вільних проявів прав на свободу зібрань та свободу медіа.

“У світлі нашого діалогу з владою ми підкреслюємо важливість схвалення покращеного законодавства щодо свободи зібрань відповідно до європейських стандартів”, - сказав речник комісара.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві відбувалися акція опозиції «Вставай, Україно!» та антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції сталися сутички між прихильниками партії «Свобода» та молодиками у спортивних костюмах.

Також під час мітингу невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Влада Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками "свободівців".

Сьогодні в МВС повідомили про затримання підозрюваного у побитті журналістів.