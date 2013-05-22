МЗС заявляє, що Україна не блокувала військ Росії у Придністров’ї

Як повідомив виконувач обов’язків директора департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, українська сторона забезпечує транзит до Придністровського регіону Молдови автомобільних вантажів для російського військового контингенту, пише Радіо Свобода.

Порядок транзиту до цього регіону продукції військового призначення для об’єднаної групи військ Росії, який здійснюється через територію України, передбачає попереднє узгодження з Молдовою, наголосив Перебийніс.

За його словами, «за інформацією компетентних органів України, фактів відмов громадянинові Російської Федерації Валерієві Євневичу у пропуску через державний кордон України не зафіксовано».

Як відомо, сьогодні помічник міністра оборони Російської Федерації, генерал-полковник Валерій Євневич зробив заяву, що постачання миротворчим підрозділам заблоковано, а його самого не пропустили з території України у Придністров’я.