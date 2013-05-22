Міліція просить ЗМІ надати відеозаписи побиття журналістів 18 травня

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.

”Міліція звертається до представників ЗМІ з проханням надати відеоматеріали, що можуть стосуватись кримінальних проваджень за фактами перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та хуліганства. 18 травня 2013 року слідчим відділом Шевченківського райуправління столичної міліції було розпочато 2 кримінальних провадження за статтями 171 та 296 Кримінального кодексу”, - зазначається у повідомленні.

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Також у ВЗГ нагадали, що в рамках розслідування цих кримінальних проваджень був затриманий житель Київської області 1993 року народження. Слідчим відділом Шевченківського райуправління столичної міліції йому було оголошено про підозру. Відносно підозрюваного Шевченківській районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді грошової застави.

”Звертаємось до представників засобів масової інформації з проханням надати всі відеоматеріали, що можуть стосуватись вище згадуваних кримінальних проваджень: як ті, які вже були оприлюднені, так і робоче відео, що було відзнято операторами під час подій 18 травня, в повному обсязі”, - наголосили у міліцейському главку.