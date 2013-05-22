Вадима Тітушка відпускають під заставу

Суд випустив Вадима Тітушка, який напав на журналістів у день політичних мітингів у центрі Києва, під заставу.

Про це із зали суду передає кореспондент LB.ua.

Сума застави - трохи більше 22 тис. гривень.

У залі суду обвинувачений заявив, що при собі у нього таких грошей немає. Тому Тітушка доставлять назад у СІЗО, а під заставу випустять, коли він заплатить зазначену суму.

Видання зазначає, що в суді склалася дивна ситуація з пропуском журналістів до зали засідань. Спочатку охоронець не пропускав представників ЗМІ з фото-і відеотехнікою. Пізніше спустився прес-секретар і запросив журналістів до зали засідань. Але охоронець відмовився пропускати фотографів і операторів, пославшись на те, що за ними повинен спуститися секретар. До журналістів повторно вийшов представник прокуратури і підтвердив, що журналісти з технікою можуть пройти до зали. Але охоронець продовжив стояти на своєму і не пропустив фотографа і оператора до приходу секретаря. Секретар не прийшов. Причина такої поведінки співробітника охорони не зрозуміла.

Як відомо, Вадим Тітушко був затриманий 21 травня по справі про напад в центрі Києва на журналіста 5 каналу Ольгу Сніцарчук і фотографа Влада Соделя. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 171 КК (перешкоджання журналістській діяльності). Сам Тітушко заявив, що журналістку не бив, а вона впала сама. І на майбутнє порадив зайнятися самообороною.