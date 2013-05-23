Тарасюк: Рух дозволив себе втягнути у відверту авантюру
Народний депутат, голова Народного Руху України у 2003-2012 роках Борис Тарасюк вважає, що об’єднання НРУ з Українською народною партією послабить опозицію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи об’єднання, яке відбулося на з’їзді 19 травня.
Тарасюк наголосив, що відмежовується “від цього так званого об’єднання, оскільки воно не посилює, а послаблює опозицію”.
За його словами, об’єднання НРУ та УНП і проголошення їх позапарламентською опозицією “скоріше виглядає не як крок до посилення опозиційних сил, а як утворення ще однієї “опозиції”.
“Саме такого сценарію прагне влада для того, щоб розпорошувати голоси опозиції і в такий спосіб забезпечити для себе комфортне панування і надалі”, - підкреслив Тарасюк.
За його словами, “створення додаткових опозицій та множення кандидатів у президенти - це те, що потрібно нинішній владі, а не українському народу й Україні. Тому особисто я виступаю проти того, що легендарний Народний Рух дозволив втягнути себе у відверту авантюру, яка не працюватиме на користь української справи, а навпаки - прямо їй суперечитиме”.
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На думку Тарасюка, під час останніх президентських і парламентських виборів “члени (виборчих) комісій, подані від УНП, працювали на Януковича і Партію регіонів, а не на демократичні сили”. “Невже така доля очікує і на Рух у нинішньому вигляді?”, - запитав Тарасюк.
Він вважає, що в нинішній ситуації “єдиний шлях побороти режим Януковича і відновити демократію в Україні - це посилення нині діючої Об’єднаної опозиції і висування єдиного кандидата на майбутніх виборах Президента України вже у першому турі”.
“Усе інше - це підігравання владі у її діяльності, яка спрямована на знищення України”, - підкреслив Тарасюк.
Як повідомляв УНІАН, 19 травня НРУ та УНП на з’їзді двох партій прийняли рішення об’єдналися в єдину партію «Рух». Юридичною основою об’єднання (злиття) є Народний рух України. Головою об’єднаної партії обрано голову Руху Василя Куйбіду, першим заступником - в.о. голови УНП Івана Зайця. До 1 листопада 2013 року буде проводитись перереєстрація членів об’єднаної партії.
Водночас голови семи територіальних організацій Народного Руху України вважають об'єднання двох партій технологією розколу опозиційних сил.