Іван Заєць: новостворений «Рух» співпрацюватиме з усіма

Він назвав об’єднання Української народної партії та Народного руху України «початком процесу консолідації національної демократії, всіх патріотичних, демократичних позапарламентських сил», повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

Заєць також висловив переконання, що новоутворене об’єднання «відкриє ворота для тісної співпраці з парламентською опозицією».

«Нинішня влада працює, щоб збіднити український народ, деукраїнізувати Україну, зрусифікувати її і повести у Євразійський союз і у Митний простір», - заявив Заєць. Він попередив, що «все це створює величезні загрози для української державності».

«Єдиним запобіжником для цього може стати об’єднання партій національно-демократичного спрямування для того, щоб і парламентська, і позапарламентська опозиція разом захищали демократію, національну державу, національні інтереси», - підсумував політик.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня НРУ та УНП на з’їзді двох партій прийняли рішення об’єдналися в єдину партію «Рух».

Юридичною основою об’єднання (злиття) є Народний рух України. Головою об’єднаної партії обрано голову Руху Василя Куйбіду, першим заступником - в.о. голови УНП Івана Зайця.

До 1 листопада 2013 року буде проводитись перереєстрація членів об’єднаної партії.