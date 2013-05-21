Іван Заєць: новостворений «Рух» співпрацюватиме з усіма
Новостворений «Рух» співпрацюватиме і з парламентською, і з позапарламентською опозицією, заявляє перший заступник об’єднаної партії Іван Заєць.
Він назвав об’єднання Української народної партії та Народного руху України «початком процесу консолідації національної демократії, всіх патріотичних, демократичних позапарламентських сил», повідомили УНІАН у прес-службі УНП.
Заєць також висловив переконання, що новоутворене об’єднання «відкриє ворота для тісної співпраці з парламентською опозицією».
«Нинішня влада працює, щоб збіднити український народ, деукраїнізувати Україну, зрусифікувати її і повести у Євразійський союз і у Митний простір», - заявив Заєць. Він попередив, що «все це створює величезні загрози для української державності».
«Єдиним запобіжником для цього може стати об’єднання партій національно-демократичного спрямування для того, щоб і парламентська, і позапарламентська опозиція разом захищали демократію, національну державу, національні інтереси», - підсумував політик.
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Як повідомляв УНІАН, 19 травня НРУ та УНП на з’їзді двох партій прийняли рішення об’єдналися в єдину партію «Рух».
Юридичною основою об’єднання (злиття) є Народний рух України. Головою об’єднаної партії обрано голову Руху Василя Куйбіду, першим заступником - в.о. голови УНП Івана Зайця.
До 1 листопада 2013 року буде проводитись перереєстрація членів об’єднаної партії.