Опозиція хоче бачити у ВР генпрокурора, регіонали - проти

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка має прозвітувати у Верховній Раді вже завтра, якщо народні депутати ухвалять постанову про його звіт.

Про це у коментарі УНІАН сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Постанова передбачає запросити саме на п’ятницю”, - сказав він і додав, що генпрокурор знаходиться в Києві.

Водночас, відзначив Яценюк, якщо генпрокурор не зможе приїхати в п’ятницю, вони готові перенести його виклик на наступний пленарний тиждень.

“Але проголосувати за постанову потрібно”, - сказав він і додав, що, відповідно до закону, генеральний прокурор повинен негайно виконати постанову в разі її прийняття.

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за те, щоб генеральний прокурор Віктор Пшонка відзвітував у парламенті про хід розслідування за фактом побиття працівників ЗМІ та інших резонанских подій у Києві 18 травня під час політичних акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав лідер фракції ПР Олександр Єфремов, відповідаючи на запитання журналістів, чи голосуватиме завтра ПР за постанову про заслуховування звіту генпрокурора.

“Для того щоб запросити генерального прокурора прозвітувати у залі, потрібно прийняти відповідну постанову 226-ма голосами. Ми голосувати за цю постанову не будемо. Тому, чи зможе опозиція проголосувати за неї? Я думаю, що також ні”, - заважив він.

На уточнююче запитання журналістів, чи вважає він вичерпним звіт міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка щодо подій 18 травня, Єфремов відповів: “Профанацією займатися не потрібно”.

“Ми заслухали міністра, який безпосередньо займається цим питанням, а слухати прокурора, якому ще не передані справи, то це вводити суспільство в оману”, - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що лідери фракцій домовилися завтра проголосувати за постанову про заслуховування у Верховній Раді генерального прокурора України Пшонки.