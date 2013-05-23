Посли ЄС і США кажуть, що Тимошенко рішуче підтримує асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові після зустрічі із Тимошенко заявили посол ЄС в Україні Ян Томбінські та посол США в Україні Джон Теффт.

“Вона висловила свою рішучу підтримку, щоб асоціація з ЄС була підписана наприкінці цього року”, - сказав Томбінські.

На запитання, чи Тимошенко підтримує підписання Угоди про асоціації, якщо кримінальне переслідування стосовно неї не буде припинене, посол вдруге підкреслив, що Тимошенко “висловила свою рішучу підтримку і сильне бажання, щоб Угода про асоціацію була підписана”.

Він також додав, що посли передадуть інформацію про зустріч з Тимошенко своєму керівництву, “і на підставі цього вже робитимуть висновки”.

Томбінські додав, що зустріч з Тимошенко тривала 2,5 години, під час спілкування з екс-прем’єром посли обговорили “не тільки стан її здоров’я, але й політичні питання”.

“І пані Тимошенко поділилася з нами своїми поглядами та оцінками відносин України з ЄС і відносин України з іншими партнерами”, - зауважив Томбінські.

Крім того, він зауважив, що під час відвідування ЦКЛ “Укрзалізниці” посли мали змогу обговорити з лікарями стан здоров’я Тимошенко.

Наприкінці брифінгу Томбінські підкреслив, що під час зустрічі посли також порушили питання, що для підписання Угоди про асоціацію Україна має виконати три умови: припинити застосування вибіркового правосуддя, провести реформу судової системи та змінити виборче законодавство.