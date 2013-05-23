Єфремов розповів, що може заблокувати створення ТСК щодо побиття журналістів

16:45, 23 травня 2013
Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування подій 18 травня в Києві створена з порушенням квотного представництва.

Єфремов каже, що комісію створили з порушеннями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Єфремова, ПР зацікавлена у встановленні справедливості щодо відповідних подій, тому він і запропонував на Погоджувальній раді утворити ТСК.

“Я згоден на те, щоб комісія була створена паритетно, незважаючи на те, що квота представництва нашої фракції має бути більша”, - сказав він.

Єфремов відзначив, що сьогодні вони підтримали утворення цієї комісії. “Якщо сказати, проголосована вона в рамках регламенту як закону - ні. Вона проголосована з порушенням і ми це розуміємо, з порушенням квотного представництва політичних сил, представлених у парламенті”, - сказав Єфремов.

Крім того, на запитання журналістів, чи підпише, на його думку, голова ВР Володимир Рибак постанову про утворення ТСК, Єфремов відзначив, що підпише у разі, якщо не буде ніяких письмових заяв з цього приводу. “Якщо хтось подасть відповідну на папері заяву з приводу своєї незгоди з ухваленим рішенням, то він повинен буде зупинити і не підписувати”, - сказав він і додав, що наразі таких заяв немає.

Як повідомляв УНІАН, на вимогу опозиції Верховна Рада ухвалила рішення про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 2013 року у Києві за адресою вулиця Володимирська, 15 та розслідування інших фактів тиску на засоби масової інформації, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. «За» проголосували 354 депутати.

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