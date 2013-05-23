ВР створила комісію щодо нападу на журналістів 18 травня

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 2013 року у місті Києві за адресою вулиця Володимирська, 15 та розслідування інших фактів тиску на засоби масової інформації, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» проголосували 354 народних депутатів із 415, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Постанову підтримали 169 депутатів від Партії регіонів, 84 – від «Батьківщини», 38 – від «УДАРу» і 36 – від «Свободи», 27 позафракційних депутатів.

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Постановою передбачено, що ТСК має розслідувати обставини: перешкоджання реалізації права громадян проводити мітинги під час акції «Вставай, Україно!» у м. Києві 18 травня 2013 року; завдання тілесних ушкоджень громадянам України; перешкоджання професійній діяльності журналістів та завдання їм тілесних ушкоджень; неправомірної бездіяльності працівників правоохоронних органів.

Постановою передбачено, що до складу Тимчасової слідчої комісії входить 8 народних депутатів України. До неї увійшли: від фракції Партії регіонів – троє депутатів; фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 2; фракції партії «УДАР Віталія Кличка» – 1; фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» – 1; фракції Комуністичної партії України – 1.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано Віталія Ярему (фракція "Батьківщина"), заступником голови – Андрія Пінчука (фракція Партії регіонів).

До складу комісії обрано Олену Бондаренко, Ірину Горіну (обидві з фракції ПР), Ірину Геращенко (фракція «УДАР»), Степана Курпіля (фракція «Батьківщина»), Андрія Іллєнка (фракція «Свобода), Олександра Зубчевського (фракція КПУ).

Тимчасова слідча комісія працюватиме шість місяців з дня прийняття постанови.

Звіт комісії про виконану роботу має бути заслухано на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше, ніж через один місяць з дня ухвалення постанови.