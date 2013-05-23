ВР створила комісію щодо нападу на журналістів 18 травня

11:54, 23 травня 2013
Політика
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Парламент ухвалив створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападу на представників ЗМІ 18 травня в Києві та інших фактів перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

ВР створила ТСК для розслідування нападу на журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 2013 року у місті Києві за адресою вулиця Володимирська, 15 та розслідування інших фактів тиску на засоби масової інформації, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» проголосували 354 народних депутатів із 415, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Постанову підтримали 169 депутатів від Партії регіонів, 84 – від «Батьківщини», 38 – від «УДАРу» і 36 – від «Свободи», 27 позафракційних депутатів.

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Постановою передбачено, що ТСК має розслідувати обставини: перешкоджання реалізації права громадян проводити мітинги під час акції «Вставай, Україно!» у м. Києві 18 травня 2013 року; завдання тілесних ушкоджень громадянам України; перешкоджання професійній діяльності журналістів та завдання їм тілесних ушкоджень; неправомірної бездіяльності працівників правоохоронних органів.

Постановою передбачено, що до складу Тимчасової слідчої комісії входить 8 народних депутатів України. До неї увійшли: від фракції Партії регіонів – троє депутатів; фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 2; фракції партії «УДАР Віталія Кличка» – 1; фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» – 1; фракції Комуністичної партії України – 1.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано Віталія Ярему (фракція "Батьківщина"), заступником голови – Андрія Пінчука (фракція Партії регіонів).

До складу комісії обрано Олену Бондаренко, Ірину Горіну (обидві з фракції ПР), Ірину Геращенко (фракція «УДАР»), Степана Курпіля (фракція «Батьківщина»), Андрія Іллєнка (фракція «Свобода), Олександра Зубчевського (фракція КПУ).

Тимчасова слідча комісія працюватиме шість місяців з дня прийняття постанови.

Звіт комісії про виконану роботу має бути заслухано на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше, ніж через один місяць з дня ухвалення постанови.

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