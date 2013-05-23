Рибак достроково закрив засідання ВР - не бачить сенсу

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що закриває вечірнє засідання, оскільки бачить, що жодного рішення сьогодні уже не буде ухвалено.

Спікер запросив керівників фракцій парламенту зайти до його кабінету для проведення консультацій.

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Перед цим парламент розглядав питання щодо призначення позачергових виборів мера Миколаєва, Чернівців, Охтирки та ряду голів сільських та селищних рад. В сесійній залі була гостра дискусія щодо дати виборів, оскільки вибори мера Миколаєва пропонувалося провести в липні 2013 року.

Депутати від опозиції зазначали, що дивною є ситуація, коли парламент вибірково призначає вибори в ряді міст, в той же час не призначає вибори мера Києва, якого вже давно немає на посаді.

Рибак зазначив, що в такій ситуації він не бачить можливості для ухвалення якихось позитивних рішень і закрив засідання ВР.