Рибак скаржиться, що депутатам ліньки працювати
Верховна Рада України не підтримала пропозицію працювати сьогодні до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 — УНІАН) із 405 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Голова ВР Володимир Рибак зазначив, що сьогодні для розгляду парламентом включено багато питань, а народні депутати від опозиції не хочуть працювати.
У відповідь народний депутат України Сергій Каплін (фракція УДАР) зазначив, що “склалася така практика, що кожен четвер ПР і КПУ зганяють своїх народних депутатів один раз на тиждень для того, щоб проголосувати лобістські закони, які не мають нічого спільного з покращенням життя народу”.
Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок наголосив, що дивним є бажання фракції ПР працювати надмірними соціалістичними темпами, хоча вчора в них такого бажання не було, коли розглядалися опозиційні законопроекти.
Рибак після обговорення цього питання сказав, що він сьогодні може повторно поставити пропозицію про продовження засідання до завершення питань порядку денного.