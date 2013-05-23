Рибак скаржиться, що депутатам ліньки працювати

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 — УНІАН) із 405 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Голова ВР Володимир Рибак зазначив, що сьогодні для розгляду парламентом включено багато питань, а народні депутати від опозиції не хочуть працювати.

У відповідь народний депутат України Сергій Каплін (фракція УДАР) зазначив, що “склалася така практика, що кожен четвер ПР і КПУ зганяють своїх народних депутатів один раз на тиждень для того, щоб проголосувати лобістські закони, які не мають нічого спільного з покращенням життя народу”.

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок наголосив, що дивним є бажання фракції ПР працювати надмірними соціалістичними темпами, хоча вчора в них такого бажання не було, коли розглядалися опозиційні законопроекти.

Рибак після обговорення цього питання сказав, що він сьогодні може повторно поставити пропозицію про продовження засідання до завершення питань порядку денного.