Опозиція вимагає від уряду вказати на місце російському генконсулу

Про це йдеться у депутатському запиті на ім'я прем'єр-міністра, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Зокрема, у зв’язку із заявою генерального консула Російської Федерації в Сімферополі Володимира Андрєєва щодо громадян України – представників кримськотатарського народу депутати вимагають від Кабміну офіційно звернути увагу російської сторони на порушення російським консулом українського законодавства, міжнародних угод та резолюцій в рамках СНД, Ради Європи та ОБСЄ, вимагати офіційного вибачення та спростування заяви, яка була озвучена генконсулом РФ в Сімферополі.

Депутати також вимагають негайно відкликати консульську екзекватуру генерального консула та скасувати його акредитацію в МЗС України.

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Окрім того, парламентарії вимагають найближчими днями від імені України, як країни, що головує в ОБСЄ, внести резолюцію про засудження такої позиції, озвученої російським консулом у Сімферополі. Звернутись до країн-учасниць ОБСЄ та Ради Європи вжити заходів на міжнародному рівні для безумовного виконання всіма сторонами, в тому числі російською стороною, Резолюції ПА ОБСЄ «Возз’єднання розділеної Європи» від 3 липня 2009 року та Резолюції ПА РЄ «Необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів» від 25 січня 2006 року, якими засуджено сталінізм та нацизм.

Також депутати від «УДАРу» вимагають від уряду під час найближчих офіційних переговорів з російською стороною офіційно поінформувати про зміст та основні положення підписаної державами-учасницями СНД та ратифікованої Постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. № 3736-XII Угоди з питань, пов'язаних з поновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів. Акцентувати увагу на неприпустимості реабілітації злочинів сталінізму та нацизму, образ громадян України та порушення національного законодавства і міжнародно-правових документів.

Як повідомляв УНІАН, генконсул Росії Андрєєв в інтерв’ю теканалу АТR заявив, що не рекомендував росіянам, які приїхали з Москви, бути присутніми 17 травня на прем'єрі фільму «Хайтарма» про депортацію кримських татар і про двічі героя Радянського Союзу льотчика Амет-Хана Султана. На його думку, картина перекручує правду про війну і не розповідає про факти співробітництва татар з німцями.

22 травня перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Росію відкликати свого генерального консула в Сімферополі Андрєєва з Криму.

МЗС України зажадав від МЗС Росії дати оцінку висловлюванням Андрєєва.