МЗС України викликало радника посольства РФ через образу кримських татар

До Міністерства закордонних справ України було викликано старшого радника Посольства РФ в Україні Віктора Ліхачова, до якого було доведено занепокоєння української сторони у зв’язку з некоректними висловлюваннями Генерального консула РФ в Сімферополі Володимира Андрєєва стосовно представників кримськотатарського народу України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України.

«Представнику Посольства Росії було наголошено, що кримськотатарське населення є невід’ємною складовою частиною багатонаціонального українського суспільства. До цього часу зберігає чинність Угода з питань, пов’язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів, підписана у Бішкеку 9 жовтня 1992 р., яка підписана і ратифікована Росією. Тому МЗС України виходить з того, що офіційна позиція Російської Федерації визначається положеннями зазначеної Угоди, а не думкою російського консульського агента», - наголошується в коментарі.

Також підкреслюється, що зовнішньополітичним відомством України було висловлено сподівання, що «МЗС РФ та російська влада дадуть належну оцінку висловлюванням Андрєєва, як у частині артикуляції офіційної позиції Росії, так і корегування предмету його професійної діяльності».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Росію відкликати свого генерального консула в Сімферополі Андрєєва з Криму.

Приводом для обурення став коментар дипломата кримськотатарському каналу АТR.

Генконсул розповів, чому він не рекомендував делегатам російських льотчиків, які приїхали з Москви, бути присутніми 17 травня на прем`єрі фільму «Хайтарма» про депортацію кримських татар і про двічі героя Радянського Союзу льотчика Амет-Хана Султана. На його думку, картина перекручує правду про війну і не розповідає про факти співробітництва татар з німцями.

«Якби це був багатосерійний фільм, де, наприклад, з 20 серій 17 були б про подвиг радянських солдатів, легендарних льотчиків у роки війни, 2 серії були б про питання співробітництва осіб кримськотатарської національності з фашистськими окупантами і завершальна, можливо, серія про депортацію - трагедію і державні злочини радянського керівництва, - я б пішов на цей фільм, я б переглянув всі 20 серій», - сказав Андрєєв.

Довідка УНІАН. Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням державного комітету оборони, підписаним керівником СРСР Йосипом Сталіном. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співробітництво з німецькими окупантами і розправа над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Велику частину - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років. У 1989-му Верховна Рада СРСР прийняла декларацію ”Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав”. З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам`яті жертв депортації.

У кримській автономії на даний час живуть близько 2 млн. осіб, з них близько 270 тисяч - татари. Ще мінімум 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.