Одарич програв суд проти міськради щодо позбавлення його мерства

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Олена Марцишевська оголосила рішення, яким Одаричу відмовлено у задоволенні його позову до Черкаської міськради. Суд відхилив усі вимоги Одарича.

Постанова може бути оскаржена впродовж 10 днів в Апеляційному суді Києва.

У коментарі після засідання суду адвокат Одарича Валентина Теличенко заявила, що її клієнт обов’язково оскаржуватиме це рішення суду. Вона зазначила, що це рішення стало ще одним з тих, що свідчать про проблеми правосуддя в Україні і негативно позначиться на репутації країни.

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Своєю чергою адвокат Черкаської міськради Андрій Федур висловив думку, що справа «Одарич проти міськради» була простою як гріх.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міськради достроково припинили повноваження мера Черкас Одарича. ”За” проголосували 40 депутатів із 42 присутніх. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів.

Проте Одарич вважає рішення нелегітимним, оскільки для такого рішення потрібно 2/3 голосів, а в Черкаській міськраді голосують 60 депутатів і міський голова. Відповідно, дві третини - це 41.

17 травня відбулося перше засідання Соснівского райсуду Черкас, який переніс слухання справи щодо позову екс-мера Черкас Одарича до Черкаської міськради на 23 травня.