Одарич думає, що суд щодо його відставки триватиме до наступних виборів мера

Як передає кореспондент УНИАН, про це Одарич заявив сьогодні на прес-конференції в Черкасах.

За його словами, після чергових виборів, термін його повноважень, як міського голови, завершиться, а потім вже не буде куди поновлюватися.

Одарич наголошує, що, хоча справа і є абсолютно однозначною, але перше засідання суду було коротким і відразу було клопотання про перенесення засідання.

Він припускає, що подібна тактика застосовуватиметься й надалі: «…опоненти звертатимуться з різними клопотаннями для перенесення засідання, не з’являтимуться, хворітимуть, можливо лікуватиметься суддя, відгулюватимуть відпустки”.

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Одарич зазначив, що він ще може припустити, що суддя Соснівського райсуду Черкас прийме рішення на його користь, але в апеляційних інстанціях йому важко уявити, що якийсь суддя наважиться відновити його на посаді.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міськради достроково припинили повноваження мера Черкас Одарича. ”За” проголосували 40 депутатів із 42 присутніх. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів.

Проте Одарич вважає рішення нелегітимним, оскільки для такого рішення потрібно 2/3 голосів, а в Черкаській міськраді голосують 60 депутатів і міський голова. Відповідно, дві третини - це 41.

17 травня відбулося перше засідання Соснівского райсуду Черкас, який переніс слухання справи щодо позову екс-мера Черкас Одарича до Черкаської міськради на 23 травня.