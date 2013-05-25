Колеснікова переобрали головою обласної організації ПР

12:37, 25 травня 2013
Політика
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Народного депутата від Партії регіонів Бориса Колеснікова переобрано головою Донецької обласної організації партії.

Борис Колесніков знову очолив Донецьку обласну організацію ПР

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні в Донецьку на звітно-виборчій конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.

За кандидатуру Колеснікова учасники конференції проголосували одностайно.

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Кандидатуру Колеснікова запропонували губернатор Донецької області Андрій Шишацький, народний депутат України Тетяна Бахтєєва і голова Донецької міської ради Сергій Богачов.

Інші кандидатури на голосування не виносилися.

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