Колеснікова переобрали головою обласної організації ПР
12:37, 25 травня 2013Політика
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Народного депутата від Партії регіонів Бориса Колеснікова переобрано головою Донецької обласної організації партії.
Борис Колесніков знову очолив Донецьку обласну організацію ПР
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні в Донецьку на звітно-виборчій конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.
За кандидатуру Колеснікова учасники конференції проголосували одностайно.
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Кандидатуру Колеснікова запропонували губернатор Донецької області Андрій Шишацький, народний депутат України Тетяна Бахтєєва і голова Донецької міської ради Сергій Богачов.
Інші кандидатури на голосування не виносилися.
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