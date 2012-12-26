Колесніков каже, що його відправили у ВР з двома завданнями

Про це він заявив в інтерв'ю Forbes Україна, опублікованому сьогодні.

“Чемпіонат Європи з футболу закінчився 5 місяців тому. Моя поява в уряді і вся моя робота були пов'язані з підготовкою і проведенням Євро-2012. Сьогодні Президент ставить нові завдання – забезпечити законодавчу базу для реформування транспортної галузі, а також модернізувати і реформувати Партію регіонів, її партійну стратегію. Тому зараз мені потрібно сконцентруватися на цих завданнях”, - сказав Б.Колесніков.

Говорячи про те, як саме проходитиме реформування ПР Б.Колесніков зазначив: “Національна ідея в будь-якій країні – побудова суспільства рівних можливостей. Чим прозорішим буде суспільство, тим воно буде успішнішим у сучасному світі, в якому конкуренція вирішує все. Про стратегію – пізніше”.

Також екс-міністр підкреслив, що не обговорював з Президентом Віктором Януковичем і прем'єр-міністром Миколою Азаровим можливість залишитися в уряді, і повідомив, що його вихід з уряду був спільною ініціативою.

“Ці питання не обговорюють. Ми розробили програму Євро-2012 від початку і до кінця. Я виїжджав з дому о 7 ранку і приїжджав о 5 ранку, і так майже 2 роки”, - підкреслив Б.Колесніков.

“У нас одна команда, і ми чітко розподілили функції. Євро-2012 закінчилося, тепер я повинен вирішувати інші завдання”, - підкреслив Б.Колесніков.

Кажучи про новоназначенных міністрів Б.Колесніков підкреслив: “Олександр Вілкул (віце-прем'єр-міністр - УНІАН) – мій близький товариш. Він пройшов хорошу школу як у бізнесі, так і в ролі губернатора Дніпропетровської області. З ним ми працювали з багатьох інфраструктурних питань, зокрема, щодо розробки дороги Донецьк – Дніпропетровськ і Київ – Дніпропетровськ, за програмою «Доступне житло». Він – один з небагатьох губернаторів, які справилися з виконанням першого етапу реалізації цієї програми. Моя думка: він, без сумнівів, справиться з поставленими завданнями. Володя Козак (міністр інфраструктури - УНІАН) – це залізничник, який повністю відповідає професійним вимогам”.

“Я не можу сказати, що у мене є якісь особисті досягнення. Наша команда на чолі з Президентом відмінно провела Євро-2012. Україною захоплювався весь світ. Це головне досягнення. Друге – нові аеропорти, якими люди користуватимуться ще десятиліття. Україна зробила величезний крок вперед. Поразок не було”, - зазначив Б.Колесніков.

Нагадаємо, 3 грудня 2012 року Президент В.Янукович звільнив Б.Колеснікова з посади віце-прем'єр-міністра України - міністра інфраструктури України у зв'язку з обранням його народним депутатом України на парламентських виборах 28 жовтня ц.р.