Скандального генконсула РФ зробили почесним членом російської громади Криму

Російська громада Криму зробила своїм почесним членом генерального консула Росії в Сімферополі Володимира Андрєєва, який подає у відставку через незгоду російського МЗС із його образливими висловлюваннями про роль кримських татар у роки Великої Вітчизняної війни.

Як повідомила прес-служба організації, таке рішення ухвалили 25 травня в Сімферополі учасники спільного засідання думи Російської громади Криму й ради Кримської організації партії «Російська єдність». З ініціативою виступили голова організації Сергій Цеков і лідер партії Сергій Аксьонов.

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Цеков заявив, що, озвучуючи свою позицію щодо прем'єри фільму «Хайтарма», Андрєєв не називав усіх кримських татар зрадниками, цей висновок зробили за нього функціонери Меджлісу й журналісти, що підтримали їх.

«Все, що хотів сказати генеральний консул Росії, - це те, що, знімаючи фільм про трагедію депортації й про події, пов'язані з Великою Вітчизняною війною, автори фільму повинні говорити правду. Зокрема, правду про співпрацю частини кримських татар із фашистами під час війни. А цю правду творці фільму "Хайтарама" обійшли стороною. Тим самим вони, по суті, підтримують позицію нелегального «меджлісу», який досі не засудив злочину кримськотатарських колабораціоністів у роки Великої Вітчизняної війни», - заявив лідер Російської громади Криму.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в інтерв'ю одному з телеканалів генконсул РФ у Сімферополі Андрєєв заявив, що не рекомендував делегатам російських льотчиків, які приїхали з Москви, бути присутніми 17 травня на прем'єрі фільму «Хайтарма» про депортацію кримських татар і про двічі героя Радянського Союзу льотчика Амет-Хана Султана. На його думку, картина перекручує правду про війну і не розповідає про факти співробітництва татар із німцями.

22 травня перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Росію відкликати свого генерального консула в Сімферополі з Криму.

Міністерство закордонних справ України зажадало від МЗС Росії дати оцінку висловлюванням Андрєєва.

23 травня в МЗС РФ назвали некоректними висловлювання Андрєєва про кримських татар.

24 травня Андрєєв заявив, що вирішив подати у відставку з посади консула через незгоду з оцінкою російського МЗС його висловлювань про кримських татар у роки війни.