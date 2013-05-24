Скандальний генконсул РФ у Криму заявив про відставку

Про це кореспонденту УНІАН телефоном сказав сам Андрєєв.

«Фактично заява МЗС - це висловлення мені недовіри. Ставити питання про те, наскільки я можу працювати в таких умовах? Напевно, не можу. Я ухвалив рішення піти з посади», - заявив він.

Андрєєв додав, що керівництво знає про його рішення.

«Моє керівництво про це знає, решта - справа практики і процедур, які я вперше проходитиму. Мені треба здати справи: я не політик, а чиновник. Я думаю, це достатньо короткий термін», - сказав він.

На запитання, чи дійсно, на початку літа мав закінчитися його контракт у Криму, консул відповів: «Три початкові роки мого контракту закінчуються першого червня, але відкрию секрет, що четвертий рік був під обговоренням, він залежав від різних чинників – від мого бажання, від позиції керівництва, багато від чого».

Андрєєв додав, що працює дипломатом із 1982 року.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Росію відкликати з півострова Андрєєва за висловлювання про татар.

В інтерв'ю одному з телеканалів генконсул висловив невдоволення тим, що в картині, що вийшла на екрани, про примусову депортацію кримських татар «Хайтарма», не відображено тему їхньої співпраці з фашистськими окупантами.

У середу до МЗС України викликали старшого радника посольства РФ Віктора Ліхачова, йому висловили протест у зв'язку з висловлюваннями Андрєєва. МЗС висловив надію, що російське зовнішньополітичне відомство дасть оцінку висловлюванням генконсула.

У четвер Міністерство закордонних справ Росії визнало некоректними заяви Андрєєва, вважаючи, що вони зроблені «без належного врахування чутливого питання».