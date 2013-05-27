Депутати хочуть розширити список тих, хто може просити про помилування Тимошенко

Законопроект N2130а "Про порядок здійснення президентом помилування" внесений до ВР депутатами Сергієм Міщенком (позафракційний) та Миколою Паламарчуком (УДАР), пише Коммерсант-Україна.

"Законопроект написаний для того, щоб помилувати Юлію Тимошенко, - заявив Міщенко. - Ми пропонуємо закріпити право клопотати про помилування не тільки за самим засудженим, але і за народними депутатами, захисниками, родичами".

Раніше соратники Тимошенко пропонували парламенту декриміналізувати ст. 364 і 365 Кримінального кодексу, за якими засуджена екс-прем'єр, а також зверталися до президента з клопотанням про її помилування.

Представники Партії регіонів вважають, що нова ініціатива опозиції не допоможе Юлії Тимошенко опинитися на волі. "Як би не змінювалася процедура помилування, я не знаю випадків у правовій практиці, щоб засудженого помилували в той час, коли стосовно нього одночасно порушено кримінальні справи та ведеться слідство", - сказав народний депутат Володимир Олійник.

Сергій Міщенко зазначив, що його законопроект дає парламентській більшості шанс виконати вимоги Євросоюзу, необхідні для підписання угоди про асоціацію. "Влада може підтримати опозицію і вирішити питання звільнення пані Тимошенко, на чому наполягає Європа - цей законопроект дає їй такий шанс", - підкреслив депутат.

У Партії регіонів заявили, що законопроект не підтримають.