Кокс і Кваснєвський з'їздили до Тимошенко
18:30, 26 травня 2013Політика
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Кокс і Кваснєвський відвідали лікарню Тимошенко.
Кокс і Квасневський зустрілися з Тимошенко / Фото : Офіційний сайт ВРУ
Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський відвідали сьогодні Центральну клінічну лікарню Укрзалізниці в Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 17:55 кортеж автомобілів з європолітиками виїхав з території медичного закладу.
Всього у лікарні Кокс і Кваснєвський пробули понад дві з половиною години. Вони не прокоментували свій візит до ЦКЛ Укрзалізниці – кортеж проїхав повз журналістів.
Прихильники Тимошенко, які в цей час чергують поруч з прохідною лікарні, зустріли автомобілі керівників Моніторингової місії вигуками «Юлі-волю!»
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