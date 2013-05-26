Кокс і Кваснєвський з'їздили до Тимошенко

Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський відвідали сьогодні Центральну клінічну лікарню Укрзалізниці в Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 17:55 кортеж автомобілів з європолітиками виїхав з території медичного закладу.

Всього у лікарні Кокс і Кваснєвський пробули понад дві з половиною години. Вони не прокоментували свій візит до ЦКЛ Укрзалізниці – кортеж проїхав повз журналістів.

Прихильники Тимошенко, які в цей час чергують поруч з прохідною лікарні, зустріли автомобілі керівників Моніторингової місії вигуками «Юлі-волю!»