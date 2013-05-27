Свобода пропонує вказувати національність у паспорті за бажанням

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Водночас текст відповідного законопроекту № 2127а поки що відсутній на сайті ВР.

Разом з тим, на сайті «Свободи» зазначається, що законопроект, за словами його авторів, покликаний удосконалити законодавство щодо забезпечення прав національних меншин за кількома ключовими напрямами: законодавче визначення критеріїв надання державної підтримки національним меншинам; формування правових засад самоврядування національних меншин та механізмів їхньої практичної участі в самоуправлінні на територіях компактного проживання; підвищення ефективності використання спрямованих на підтримку національних меншин коштів, зокрема залучення представників нацменшин до визначення обсягів, розподілу та контролю за використанням цих коштів.

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Кошулинський зауважив, що «чинний закон є значною мірою декларативним», говорячи про необхідність ухвалення нової редакції закону "Про національні меншини".

«Він не містить чітких критеріїв визначення національних меншин, не визначає механізмів представництва національних меншин у місцевому самоврядуванні, їхньої участі в управлінні на територіях компактного проживання, а також у визначенні обсягів, розподілі та контролі використання відповідних коштів державного бюджету», - сказав він, коментуючи чинний закон.

Також Кошулинський наголосив, що ключовою новацією запропонованої редакції закону є передбачення правового механізму створення органів самоврядування національних меншин. Законопроект визначає порядок їх утворення, повноваження та додаткові вимоги щодо забезпечення прав національних меншин на підлеглих органам їхнього самоврядування територіях.

Крім того, цей документ передбачає надання громадянам України можливості вказувати свою національність у паспорті та свідоцтвах про акти громадянського стану. Також запропоновано внести зміни до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", згідно з якими кандидат в автобіографії та інших відомостях може зазначити інформацію про свою національність.

Кошулинський також відзначив, що законопроект запроваджує визначення "національна меншина" у відповідності до принципу "історичної часової квоти" перебування відповідного народу на території країни. "Такий принцип використовується у багатьох європейських країнах. Законопроект передбачає, що національною меншиною є громадяни України - представники народу, національної групи, що проживають на території України щонайменше з 22 січня 1918 року – часу проголошення Української Народної Республіки незалежною державою", – наголосив «свободівець».