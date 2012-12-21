Парламенту пропонують повернути в документи графу «національність»

Автором відповідної ініціативи є народний депутат Олег Канівець ("Батьківщина").

Зокрема, законопроект передбачає зазначення національності в свідоцтві про народження дитини. Після цього буде внесено законопроект про повернення графи "національність" в паспорт, обіцяють в опозиції, пише "Коммерсант-Украина".

Представники парламентської більшості не виключають, що підтримають ці ініціативи, відзначає видання.

"Своїм законопроектом я пропоную внести зміни до Сімейного кодексу, щоб батьки могли добровільно вказувати національність у свідоцтві про народження дитини. Такий підхід - загальноприйнята європейська практика", - сказав автор зареєстрованого законопроекту №1133 О.Канівець.

Він зазначив, що цей документ - не єдина його подібна ініціатива. "Наступний законопроект, який я планую подати, про те, щоб повернути графу "національність" в паспорт. Для того щоб його підготувати, мені необхідно три-чотири дні", - сказав депутат.

Графа "національність" містилася в паспортах радянського зразка і була скасована в 1996 році при переході на паспорти незалежної України. У затвердженій формі свідоцтва про народження, що видається за часів СРСР, національність дитини не вказувалася.

Зазначення національності в паспорті громадянина України було відсутнє серед передвиборчих обіцянок "Батьківщини". Ця ініціатива міститься в передвиборчій програмі їх соратників за опозицією - партії "Свобода".

"Я пройшов до парламенту за мажоритарним округом (№162, Львівська область), і це пункти моєї виборчої програми, я обіцяв виборцям виконати їх», - пояснив О.Канівець, назвавши шанси на проходження його ініціатив в парламенті "високими".

«Зазначення національності буде добровільним! Сподіваюся, що ці законопроекти підтримають колеги з опозиції, а можливо, і Партії регіонів, а ось стосовно комуністів я не впевнений", - сказав він.

У самій "Свободі" запропоновану ініціативу підтримують частково і обіцяють наступного тижня подати до ВР свій пакет аналогічних законопроектів.

"Графа "національність" має фігурувати тільки в паспорті, а в свідоцтві про народження дитини слід указувати національність його батька і матері, як це було раніше", - заявив заступник голови парламентської фракції "Свобода" Андрій Мохник.

Думки парламентської більшості розділилися. "У Радянському Союзі ідентифікація за національною ознакою часто була обмежувальним чинником у кар'єрі та інших сферах. У посвідченнях особи більшості європейських країн указується лише громадянство, а не етнічне походження, не думаю, що повернення "п'ятої графи" так важливо", - пояснив народний депутат Олег Зарубінський (Партія регіонів). А ось в Компартії не виключають своєї участі в голосуванні за подібні законопроекти.

"Це повернення до радянського досвіду! В опозиції, звичайно, змагаються в тому, хто з них більш національно орієнтований, але думаю, що як українці, так і представники національних меншин хотіли б указувати національність в документах - це збереження їхньої національної самоідентифікації", - вважає народний депутат Олександр Голуб (Компартія).