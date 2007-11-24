Політики відстояли панахиду за жертвами Голодомору (фоторепортаж)
Служба проходила у Софійському соборі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною взяв участь у панахиді за жертвами Голодомору 1932-33 рр., що проходила у Софійському соборі в Києві.
|Патріарх Філарет помолився за жертви
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, панахиду спільно проводили представники різних християнських конфесій.
На молитві були присутні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, колишній Президент України Леонід КУЧМА, народні депутати, урядовці, керівники судової гілки влади, лідери політичних партій, громадські діячі, очевидці Голодомору.
|Президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, доньками Софією та Христиною й сином Тарасом
|Голова Секретаріату Президента Віктор Балога, ліворуч, та віце-прем`єр-міністр України Дмитро Табачник
|Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко та бютівець Андрій Шкіль
|Лідер фракції Блоку НУ-НС у Верховній Раді В`ячеслав Кириленко
|Прем’єр-міністр України Віктор Янукович та перший віце-прем’єр Микола Азаров
|Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Микола Азаров та міністр оборони України Анатолій Гриценко
|Міністр іноземних справ України Арсеній Яценюк
Фото Андрія Мосієнка / УНИАН
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