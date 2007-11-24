Політики відстояли панахиду за жертвами Голодомору (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною взяв участь у панахиді за жертвами Голодомору 1932-33 рр., що проходила у Софійському соборі в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, панахиду спільно проводили представники різних християнських конфесій.

На молитві були присутні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, колишній Президент України Леонід КУЧМА, народні депутати, урядовці, керівники судової гілки влади, лідери політичних партій, громадські діячі, очевидці Голодомору.

Фото Андрія Мосієнка / УНИАН