Київська Батьківщина вирішила обнулити списки в Київраді

Про це заявляє голова Голосіївської районної у Києві парторганізації "Батьківщини" і член бюро Київської міської парторганізації "Батьківщини" Микола Даневич, пише Українська правда.

"Щойно закінчилось засідання ІІІ етапу V конференції Київської міській партійної організації "ВО "Батьківщина", на якій делегати прийняли рішення "обнулити" партійні списки депутатів Київської міської ради, в зв’язку із закінчення депутатських повноважень 2 червня 2013 року", - сказано в повідомленні депутата.

Рішення було прийнято одноголосно.

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Раніше народний депутат від УДАРу Віктор Чумак заявив, що згідно з чинним законодавством неможливо ні відкликати мандати депутатів, ні обнулити списки, тобто "саморозпуск цієї міської ради не передбачений законом".

Тому члени Батьківщини обіцяють приходити на засідання і фіксувати "незаконні" голосування, хоча самі у них брати участь не будуть.