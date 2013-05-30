Конституційний суд призначив вибори в Києві на 2015 рік

Вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оприлюднив Конституційний Суд України.

КС розтлумачив подання 48 народних депутатів щодо роз’яснення положень частини 2 статті 136 та частини 3 статті 141 Конституції України, а також абзацу 1 частини 2 статті 14 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради, АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів».

Оприлюднюючи резолютивну частину рішення, заступник голови КС Сергій Винокуров (уточнюється посада і прізвище представника КС, який оприлюднював рішення суду – УНІАН) зазначив, що вибори до місцевих рад, обраних на позачергових виборах, мають відбуватися 31 жовтня 2015 року для уніфікації строків проведення усіх чергових виборів в Україні.

«У цей термін повинні відбуватися вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, обраних на позачергових виборах», – сказав він.

При цьому, як ідеться у рішенні КС, продовження або скорочення строків повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим заходом, спрямованим на реалізацію механізму одночасного проведення усіх чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.

У рішенні КС зазначається, що у 2009 році суд давав роз’яснення, що обчислення строків повноважень представницьких органів здійснюється однаково, незалежно від того, на чергових чи позачергових виборах був обраний склад представництва органу чи посадової особи.

КС зауважив, що таке тлумачення положень ч. 1 і 2 ст. 141 Конституції він давав до набрання чинності закону № 2952. Після ж набрання цим законом чинності положення ч. 1 і 2 ст. 141 Конституції було викладено у новій редакції, яка визначає строк повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у п’ять років лише в разі їхнього обрання на чергових виборах.

Як повідомляв УНІАН, подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема – про місцеві вибори в Києві, надійшло до Конституційного Суду в березні цього року.

Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Термін повноважень депутатів Київради, обраних у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.