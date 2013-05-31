У Донецьку опозиція зібрала три тисячі людей (фото)

У центрі Донецька біля пам'ятника Шевченку відбувається мітинг на підтримку акції опозиції «Вставай, Україно!».

Як передає кореспондент УНІАН, вже близько 15.00 біля Театру опери і балету почали збиратися учасники акції, які прийшли з прапорами ВО «Батьківщина», «УДАР», «Свобода», а також із прапорами Євросоюзу і національними прапорами України.

Учасники акції тримають транспаранти: «Ударимо по режиму Януковича», «Банду геть!», «Вставай, Україно, піднімайся, Донбас».

Потім, коли до театру під'їхали народні депутати України, лідери «Батьківщини» і ВО «Свобода» Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок, сформувалася колона, і близько 3 тисяч учасників акції, перекриваючи одну зі смуг двостороннього руху, центральною вулицею Донецька попрямували до пам'ятника Шевченку.

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Під час ходи мітингувальники періодично скандували: «Банду геть!»

Велика кількість міліції стояла в оточенні вздовж дороги за маршрутом проходження учасників акції та навколо пам'ятника Шевченку.

Першим на мітингу виступив Яценюк, який подякував всім жителям Донбасу, які сьогодні не побоялися і прийшли на акцію опозиції.

Він також розкритикував дії нинішньої влади і ще раз заявив: «Ми приїхали до Донбасу, тому що у нас єдина держава, щоб всі ми були разом».

Виступи на мітингу тривають.