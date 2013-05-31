Опозиція заявляє, що добирається в Донецьк «повстанськими» методами

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР", активістам «УДАРу» з Маріуполя заважають добратися до Донецька для участі в акції опозиції.

Як повідомив народний депутат від «УДАРу» Сергій Каплін, дорожні служби створюють перешкоди для проїзду автобусів. Зокрема, траса Маріуполь-Донецьк перегороджена спецтехнікою.

Крім того, за словами депутата, пости ДАІ перевіряють всі автобуси, які рухаються з Маріуполя до Донецька. Каплін зазначив, що таких постів більше 10.

Водночас, прес-служба ВО «Свобода» у переданому УНІАН повідомленні заявляє, що влада чинить численні перепони активістам політсили, які дістаються на акцію «Вставай, Україно!» в Донецьк зі східних областей України.

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Як зазначив прес-секретар Луганської обласної організації ВО «Свобода» Валентин Машков, «із потягів свободівців знімають міліціянти, якими керують депутати від Партії регіонів. Водночас перевізників залякують, здійснюють на них тиск, а повітряний транспорт надзвичайно дорогий. От і залишаються єдиний вихід із ситуації – добиратися власними автами. Однак даішники зупиняють наші автівки та нібито шукають то вибухівку, то наркотики».

За його словами, «одну з луганських автівок тричі завертали назад: біля Дебальцевого, біля Єнакієвого та на в’їзді до Горлівки. Активісти по телефону повідомили, що змушені їхати полями та ґрунтовими дорогами. Особливої різниці в якості доріг не помітно, але не дуже приємно, що для того, аби українцеві потрапити на опозиційну акцію в українське місто, слід пробиратися повстанськими методами».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 в Донецьку має розпочатися акція опозиції «Вставай, Україно!».