Симоненко відмовився показати журналістам свою декларацію (відео)
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко відмовився надати журналістам свою декларацію про доходи за 2012 рік.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання кореспондента "Чесно", де громадськість може ознайомитись з його декларацією про майно, повідомляє Українська правда.
Симоненко повідомив, що він вже раніше надав інформацію в секретаріат Апарату Верховної Ради.
Проте там журналісти отримали відмову. В Апараті ВР послалися на те, що в декларації про майно є дані, які вважаються конфіденційними, тому без згоди самих нардепів, декларацію Апарат не може надати.
"Таким чином, декларації 261 депутата і досі є недоступними для громадськості. З огляду на це активісти готові оскаржувати ненадання цієї інформації у суді", - заявили в "Чесно".
Станом на 21 травня лише 183 депутати оприлюднили свої декларації про доходи.