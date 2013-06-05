Симоненко відмовився показати журналістам свою декларацію (відео)

Про це він заявив, відповідаючи на запитання кореспондента "Чесно", де громадськість може ознайомитись з його декларацією про майно, повідомляє Українська правда.

Симоненко повідомив, що він вже раніше надав інформацію в секретаріат Апарату Верховної Ради.

Проте там журналісти отримали відмову. В Апараті ВР послалися на те, що в декларації про майно є дані, які вважаються конфіденційними, тому без згоди самих нардепів, декларацію Апарат не може надати.

"Таким чином, декларації 261 депутата і досі є недоступними для громадськості. З огляду на це активісти готові оскаржувати ненадання цієї інформації у суді", - заявили в "Чесно".

Станом на 21 травня лише 183 депутати оприлюднили свої декларації про доходи.