Симоненко: вибори в Києві мають відбутися цього року

Про це заявив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко в коментарі, розміщеному на сайті партії.

Зокрема, він наголосив, що не бачив рішення Конституційного Суду України, де б зазначалися причини і правові підстави того, чому вибори в Києві повинні пройти в 2015 році.

«Але навіть без будь-яких документів я можу сказати, що кияни повинні обрати депутатів Київради і мера в 2013 році», – зазначив народний депутат.

Симоненко пояснив, що коли терміни повноважень депутатів або градоначальника закінчилися, то немає жодних підстав відкладати вибори на два роки.

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При цьому в ситуації, що склалася в столиці, Симоненко звинуватив як опозицію, так і владу.

«Я нагадаю, що наша партія не була представлена в Київраді впродовж всіх 20 років незалежності України. І якщо хто й винен у тому, що відбувається зараз, то це і «біло-блакитні», і «помаранчеві». Тому хай не кричать про патріотизм, забувши, що ще зовсім недавно вони всі дружно розкрадали київські землі», – резюмував лідер комуністів.